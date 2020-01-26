https://static.news.ru/photo/3cd57a66-4045-11ea-be31-fa163e074e61_660.jpg Александра Новикова Фото: howtosasha/instagram.com

Дочь известного российского ресторатора Аркадия Новикова Александра и рэпер Feduk улетели на Мальдивы.

Снимок с отдыха девушка опубликовала в своём Instagram. На нём видно, как пара проводит время на яхте в Индийском океане.

Фотография вызвала множество восторженных комментариев. Поклонники пары, которая крайне редко делится подробностями личной жизни, пожелали им скорейшей свадьбы.

В феврале 2019 года NEWS.ru писал о том, что рэпер Фёдор Инсаров, он же Feduk, рассекретил имя своей возлюбленной. Ей оказалась дочь ресторатора Аркадия Новикова Александра. Слухи о том, что молодые люди встречаются, появились довольно давно. Но в интервью рэпер уклончиво отвечал, что сердце его свободно.