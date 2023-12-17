Александр Шепс вывел брата из себя, показав сообщения мамы в эфире «Битвы» Александр Шепс разозлил брата, показав сообщения мамы в эфире «Битвы сильнейших»

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Александр Шепс

Экстрасенс Александр Шепс показал ведущему «Битвы сильнейших» Марату Башарову сообщения матери, в которых она называет сына лучшим, это произошло перед тем, как были озвучены финалисты шоу. При этом медиум Олег Шепс, который также участвует в телепроекте, заявил, что ему эта ситуация неприятна, и он никогда бы не поступил так с братом.

По мнению Шепса-младшего, Александр ведет себя по-детски. Олег добавил, что их отец полностью на его стороне. Александр Шепс ранее неоднократно заявлял, что мать медиумов поддерживает его, при этом Олег подчеркнул, что множество раз просил брата «не приплетать сюда маму».

Старший брат стал победителем 14 сезона «Битвы экстрасенсов», который вышел на экраны в 2013 году. В свою очередь Олег Шепс забрал хрустальную синюю руку в 21 сезоне шоу в 2020 году. На «Битве сильнейших» братья дважды проходили испытания вместе, и оба раза это привело к конфликтам.

В предыдущем выпуске Александр и Олег Шепс поссорились, потому что их версии на консилиуме в конце общего испытания разошлись. Александр был уверен, что купец Адамов, дух которого, как считали жители усадьбы, их терроризировал, покончил с собой на мельнице, а также проводил ритуальные убийства, построив туннели под городом. Младший брат медиума настаивал, что купец умер от сердечного приступа и не является сектантом. Он заявил, что покинет «Битву», если окажется неправ.