https://static.news.ru/photo/ff89f9be-bbc1-11e9-99ee-fa163e074e61_660.jpg Алана Мамаева Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Пока игрок футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев отбывает тюремное наказание за участие в массовой драке, его супруга Алана обратила внимание на интернет-фрика Кирилла Терешина, известного под псевдонимом «Руки-базуки».

Молодой человек ради славы изуродовал свои руки, закачав в них препарат под названием «синтол». Таким образом он надеялся быстро увеличить мускулы. Это ему удалось, однако сейчас ему требуется операция, без которой Терешину грозит ампутация рук.

По словам Мамаевой, она решила помочь молодому блогеру, так как многие врачи просто отказываются его оперировать.

Попробуем помочь этому парню восстановить прежние руки! К сожалению, многие врачи отказались от него, но я уверена, что смогу найти ему хирурга, который возьмётся за эту сложную операцию! — написала Мамаева на своей странице в Instagram.

При этом подписчики Аланы негативно восприняли её желание помочь Терешину и призвали её отказаться от своей идеи, так как есть много других людей, которым действительно нужна помощь. Вместе с тем нашлись и те, кто поддержал Мамаеву, отметив, что она делает доброе дело, помогая молодому человеку, «наделавшему глупостей».

Не питаю симпатии к этому чудику, но помощь, правда ему нужна. Как психологическая, так и хирургическая. Век фриков короткий и все это, рано или поздно, надоедает, — написала одна из подписчиц.

Ранее News.ru писал о том, что интернет-фрик «Руки-базуки» Кирилл Терешин 23 июля прошёлся по красной дорожке на премьере фильма «Робот 2.0». Терешин демонстрировал искусственные мускулы, накачанные препаратом «синтол». При ближайшем рассмотрении оказалось, что «базуки» Терешина покрыты шрамами-растяжками и синяками. Бицепсы, накачанные химией, ведут себя непредсказуемо: то опухнут, то в них появляются вмятины.