Актёр Юрий Стоянов назвал размер пенсии

https://static.news.ru/photo/a6ac9234-fc11-11ea-b820-fa163e074e61_660.jpg Юрий Стоянов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр театра и кино Юрий Стоянов в целом подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о размере своей пенсии. Правда, она оказалась немного меньше, чем называли журналисты. Кроме того, озвученная сумма — это совокупный доход, со всеми надбавками.

По словам артиста, его базовая пенсия составляет примерно 23 тысячи рублей в месяц. Кроме этого он получает надбавки, в том числе московскую доплату за звание народного артиста России в размере 30 тысяч.

Со всеми выплатами получается 61 тысяча рублей, передаёт URA.RU.

Впрочем, по словам Стоянова, часть надбавок в скором будущем будет отменена.

Несколько тысяч рублей [получаю] за то, что дочь несовершеннолетняя. В следующем году дочке исполнится восемнадцать, уже будет меньше, — уточнил актёр.

Ранее в СМИ появилась информация о пенсиях звёзд отечественного телевидения. У Стоянова размер пенсии называли в 62 тысячи рублей.

Как писал NEWS.ru, у именитых телеперсон совокупный пенсионный доход превышает 50 тысяч рублей. Тем не менее есть и те, кому повезло меньше. Так, нет надбавок у Регины Дубовицкой, ей государство выплачивает 16 тысяч рублей, Елена Ханга получает 23 тысячи, а «телесваха» Роза Сябитова — 14 тысяч рублей.