Актёр Валерий Гаркалин пожаловался на нищенские гонорары в 80 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/9b9bb6b0-b1d6-11eb-9515-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press/Vladimir Myshkin

Российский актёр Валерий Гаркалин пожаловался, что его в силу возраста перестали приглашать сниматься в кино и у него остался только театр, а там платят совсем мало, поэтому он находится «на грани нищеты».

По меркам народного артиста он «вот-вот скатится», потому что уже сейчас ему за один спектакль платят в лучшем случае 80 тысяч рублей, а в худшем — 50 тысяч. При этом за 40 тысяч актёр уже отказывается выходить на сцену.

Суммы, которые мне предлагают [в театре], не соответствуют моим представлениям о том, как может оплачиваться мой труд. За спектакль в лучшем случае платят 80 тысяч рублей, — рассказал Гаркалин в эфире YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Гаркалин признался, что сейчас находится в крайне сложном положении из-за нехватки денег. Он подчеркнул, что всё ещё открыт для любых предложений сыграть в кино, но пока вынужден работать только в театре.

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