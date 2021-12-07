Актёр рассказал, как встретил Новый год в тамбуре поезда с Хабенским

Актёр Андрей Федорцов в разговоре с Sobesednik.ru вспомнил, как встретил Новый, 2002 год в тамбуре поезда со своим коллегой Константином Хабенским. Он уточнил, что их заперли с двух сторон, чтобы поезд не шатался.

Наверное, когда мы были в поезде с Костей Хабенским. Помню, как пошли покурить в тамбур, где нас закрыли с двух сторон. В те времена, а это было, кажется, в 2002-м, в новогоднюю ночь закрывали поезда, чтобы они не шатались. И вот мы Новый год отметили в тамбуре, просидели до половины второго ночи, — рассказал Федорцов.

Артист также вспомнил о новогодней ночи, проведённой в общежитии театрального института в Санкт-Петербурге. По словам Федорцова, его пригласили в гости студентки третьего курса, позже налили ему спиртное, которое актёр выпил. После этого, по словам артиста, следующее, что он вспомнил — это как проснулся в пять часов утра от холода. Он уточнил, что чувствовал себя полным дураком и назвал этот Новый год худшим в своей жизни.

Ранее Константин Хабенский стал новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. На этом посту он сменил Сергея Женовача, который уволился по собственному желанию.