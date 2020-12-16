Актёр Борис Галкин рассказал о трагедии в семье

https://static.news.ru/photo/fca9f3aa-3f8e-11eb-a0db-fa163e074e61_660.jpg Борис Галкин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актёр Борис Галкин рассказал об отношениях со своей первой женой, актрисой Татьяной Федосеевой, а также раскрыл подробности трагедии, связанной со смертью их дочери.

По его словам, впервые он увидел Федосееву в театре на Таганке. Актриса участвовала в спектакле «Десять дней, которые потрясли мир». Однако отношения складывались не совсем гладко — характер Галкина требовал серьёзных корректировок. Нередко артист шёл наперекор жизненным обстоятельствам.

Галкин признался, что однажды он попросту собрал свои вещи и ушёл из дома. После трёх лет бурно развивающихся отношений он стал отцом, однако не в полной мере был готов к этому радостному событию.

У нас девочка родилась. Она месяц прожила в роддоме. У неё было воспаление лёгких. Она умерла от острого воспаления лёгких. Тяжело тогда было, — подчеркнул Галкин в эфире программы «Судьба человека».

Актёр связывал себя узами брака четыре раза. Так, Галкин смог обрести своё счастье лишь в последнем союзе с певицей Инной Разумихиной.

Ранее NEWS.ru писал, что Николай Цискаридзе, много лет друживший с семьёй Валентина Гафта, рассказал об отношениях актёра с дочерью Ольгой. По словам артиста балета, Гафт был «фантастическим» отцом и его дочь ни в чём не нуждалась.

Девушка погибла уже в довольно зрелом возрасте, ей было 29 лет. Она свела счёты с жизнью, что невероятно потрясло её отца, который до последних дней не мог пережить свалившееся на него горе.