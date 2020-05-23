Актрису Алёну Бабенко доставили в больницу с коронавирусом

Заслуженная артистка РФ Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирус.
По её словам, она решила приостановить участие в шоу «Танцы со звёздами» и самоизолироваться при первых признаках недомогания.
Я сочла себя ответственной̆ не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей̆ и коллег по паркету. К сожалению, это оказался тот самый̆ коронавирус, — подчеркнула Бабенко.
Актриса также уточнила, что из симптомов у неё были температура и слабость. Сейчас она находится в больнице и чувствует себя лучше.
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Ранее NEWS.ru писал, что подруга легендарного советского диктора Светланы Моргуновой Лариса Куликова раскрыла правду о смерти её сына. Максим вёл на НТВ программу «Военное дело», ему было 52 года. Известно, что мужчина заразился коронавирусом, болел десять дней, после чего умер.
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