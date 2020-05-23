Актрису Алёну Бабенко доставили в больницу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7ea41f7a-9d87-11ea-b5bc-fa163e074e61_660.jpg Алёна Бабенко Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Заслуженная артистка РФ Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирус.

По её словам, она решила приостановить участие в шоу «Танцы со звёздами» и самоизолироваться при первых признаках недомогания.

Я сочла себя ответственной̆ не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей̆ и коллег по паркету. К сожалению, это оказался тот самый̆ коронавирус, — подчеркнула Бабенко.

Актриса также уточнила, что из симптомов у неё были температура и слабость. Сейчас она находится в больнице и чувствует себя лучше.

Ранее NEWS.ru писал, что подруга легендарного советского диктора Светланы Моргуновой Лариса Куликова раскрыла правду о смерти её сына. Максим вёл на НТВ программу «Военное дело», ему было 52 года. Известно, что мужчина заразился коронавирусом, болел десять дней, после чего умер.