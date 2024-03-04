Актриса Максимова рассказало о том, как боролась со страхом на съемках Максимова: съемками на верхушке памятника боролась со страхом высоты

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Полина Максимова

Актриса Полина Максимова заявила NEWS.ru, что ей сложно дались съемки в фильме Ильи Фарфеля «Адам и Ева». По ее словам, ей даже пришлось преодолеть свой страх перед высотой во время съемок на памятнике «Рабочий и колхозница».

Сложно было все. 27 смен – каждая на выживание. В огне горели, в воде тонули, в аварии попадали, под дождями были. У меня самый большой страх - страх высоты – я его преодолевала сидя на памятнике «Рабочий и колхозница», — рассказала Максимова.

Британская актриса Кейт Уинслет рассказала, как однажды во время съемок постельной сцены для сериала «Режим» оператора выгнали с площадки из-за смеха. По ее словам, со съемок ушла и гример, которая также не смогла удержаться от смеха, сотрудников отправили на улицу.

Ранее актер Никита Кологривый, известный по роли Кощея в сериале «Слово пацана», заявил в своем Telegram-канале, что против него развернули «проплаченную политику». Артист указал, что в Сети распространили слухи об автограф-сессии, которую Кологривый якобы должен был провести в Москве. Он подчеркнул, что данное сообщение не соответствует действительности, и призвал верить лишь сообщениям, публикуемым в его официальных аккаунтах в соцсетях.