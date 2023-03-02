Актер Мартиросян отреагировал на сообщения о своей госпитализации Актер Мартиросян опроверг сообщения о своей госпитализации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Георгий Мартиросян

Российский актер Георгий Мартиросян в разговоре с NEWS.ru опроверг информацию в СМИ о своей госпитализации. Артист отметил, что с ним «все нормально» и он зашел в одно из лечебных учреждений для «определения момента здоровья».

Нет, не госпитализировали. Просто я, как говорится, зашел, чтобы момент здоровья определить, и все. Так что все нормально, не переживайте, — рассказал Мартиросян.

2 марта Telegram-канал «112» сообщил, что Мартиросян госпитализирован в московскую клинику. По данным ресурса, у 75-летнего артиста началось воспаление, потребовавшее «немедленного вмешательства врачей-урологов».

Мартиросян известен по ролям в в фильмах «Пираты XX века», «Любить по-русски», «Ворошиловский стрелок» и других.

Ранее представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила NEWS.ru, что состояние 90-летнего отца исполнителя Бедроса Киркорова улучшилось, настроение у него отличное. По данным Telegram-канала «112», его перевели из реанимации, давление стабилизировалось, а одышка уменьшилась.

Кроме того, 1 марта стало известно о том, что сербский кинорежиссер, президент фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Эмир Кустурица попал в больницу с переломом ноги, передает ТАСС со ссылкой на источник. Травма получена в результате падения на льду в Сербии. Отмечается, что режиссеру потребуется операция. На кинофестивале Кустурица будет работать в гипсе.