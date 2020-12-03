Академия Плющенко показала, как Гном Гномыч разучивает кантилевер

https://static.news.ru/photo/a11b76d0-3584-11eb-9e65-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/gnomgnomych

Академия фигуриста Евгения Плющенко на своей официальной странице в Instagram выложила видео, запечатлевшее, как сын двукратного олимпийского чемпиона Александр, более известный как Гном Гномыч, разучивает один из элементов катания.

В частности, на представленных кадрах юный фигурист разучивает кантилевер. Стоит отметить, что Плющенко-старший наблюдал за происходящим из-за бортика.

Также в один из моментов в объектив камеры попала призёр чемпионата Европы и России Александра Трусова. Фигуристка, стоя возле бортика, демонстрировала одной из учениц, как правильно держать корпус во время выполнения кантилевера.

Ранее NEWS.ru писал, что Гном Гномыч выложил в Instagram видео с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

На представленных кадрах Бузова хвалит и обнимает мальчика. В то же время Гном Гномыч вместе со своей мамой, продюсером Яной Рудковской, приглашает певицу на каток в академию отца.