Агутин потребовал еще 1 млн рублей с тульского блогера SHOT: Агутин потребовал 1 млн рублей с блогера, обвинившего его в сатанизме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что певец Леонид Агутин потребовал еще 1 млн рублей с тульского блогера Ильи Мамаева. По данным канала, теперь артист хочет получить компенсацию за судебные издержки.

Агутин уже судился с Мамаевым после того, как блогер обвинил исполнителя в сатанизме. Скандал разгорелся в 2020 году. Мамаев записал ролик, в котором почти час утверждал, что Агутин через клип «Включите свет» программирует людей. Блогер также говорил, что артист связан с масонами. В итоге певец подал в суд за клевету.

Разбирательство растянулось на три года, так как Мамаев намеренно затягивал дело, рассказал SHOT адвокат Агутина. Тем не менее иск певца удовлетворили в полном объеме, ролик блогера удалили и обязали мужчину выплатить Агутину миллион рублей за причиненный моральный вред. Сейчас, пишет канал, артист намерен взыскать все расходы, которые он понес в ходе первого суда. Сумму оценили в 1 млн 96 тысяч рублей.

Сам Агутин в социальных сетях писал, что Мамаев слишком эмоционально воспринял его музыкальный клип, потому и «нашел» в ролике какие-то цифры дьявола и мировые заговоры. По словам юриста исполнителя, суд назначил экспертизу, которая подтвердила нарушение прав Агутина.