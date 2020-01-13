Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что даже если дети когда-нибудь «выбросят её на помойку», она будет отмаливать на этой помойке грехи.

Также актриса подчеркнула, что всё её имущество и деньги достанутся детям, даже если она заведёт роман с мужчиной. Такое обещание Гузеева дала в эфире передачи «Давай поженимся», ведущей которой она...