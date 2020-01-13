Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Афонские старцы предсказали лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову скорую смерть, если он не удалит со всех платформ свой клип I_$uss.

По словам общественного деятеля Сергея Алиева, он лично пообщался со старцами, которые попросили передать предсказание музыканту.

Решай, хочешь ли ты быть с Богом или оказаться в аду, — заявил Алиев в своём видеообращении к Шнурову.

Как писал NEWS.ru, ранее Шнуров принёс извинения перед верующими за клип его группы «Ленинград» на песню I_$uss. Он удивился, узнав, что замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев оскорбился роликом.

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