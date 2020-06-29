Адвокат: Волочковой грозит уголовная ответственность

https://static.news.ru/photo/c6216f3c-ba20-11ea-b697-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Балерине Анастасии Волочковой грозит наказание по уголовной статье об оскорблении представителя власти, заявил адвокат Сергей Жорин. По его словам, за это нарушение предусмотрен штраф или исправительные работы.

Он считает, что женщину могут привлечь к ответственности, если сотрудники Следственного комитета проявят принципиальную позицию, передаёт «ПолитЭксперт».

Что касается того, что Волочкова себя считает уникальной и единственной «примой-балериной всея Руси», то суд может это учесть в качестве обстоятельства, смягчающего вину. Например, 319 статья — штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы осуждённого. Она представит дипломы, грамоты и так далее, ей скажут: «Окей, давай штраф не 40 тысяч рублей, а 10 тысяч рублей, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, балерина Анастасия Волочкова тайно приехала в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, расположенный в закрытом на карантин селе Дивеево в Нижегородской области. На своей странице в Instagram она разместила снимки в ярких платьях на фоне святыни и решила призвать «к совести» губернатора Глеба Никитина.

В свою очередь губернатор Нижегородской области не стал медлить с ответом. В своём аккаунте он сообщил, что узнал о визите звезды через соцсети. Он подчеркнул, что решение закрыть село на карантин было вызвано вынужденными мерами. Количество заражённых на душу населения в селе в 1,6 раза больше, чем в Москве.

Никитин отметил, что закон един для всех, в том числе для звёзд шоу-бизнеса, поэтому всем нарушителям будут выписаны штрафы. Комментируя высказывание Волочковой, политик заявил, что «известность — это не привилегия и не вседозволенность, это прежде всего ответственность за тех, кто может на тебя равняться».

Дела в отношении балерины и её спутника поступили в местный суд. По данным СМИ, во время встречи с полицейскими Волочкова назвала одного из них «чмом» и пригрозила федеральным скандалом.

Ранее правительство Нижегородской области подтвердило заражение 76 человек в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. С 25 апреля село Дивеево закрыли на карантин. К 27 апреля там было подтверждено 77 случаев заражения, за пределами монастыря COVID-19 был диагностирован только у одного человека.

Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. По состоянию на утро 29 июня в Дивеевском районе выявлено 424 случая заражения коронавирусом.