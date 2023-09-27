Адвокат рассказал, сможет ли экс-супруга лишить Бондарчука части имущества Адвокат Жорин: экс-супруга Бондарчука может отсудить совместно нажитое имущество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Бондарчук

Первое, что необходимо установить в деле о разделе общего имущества Федора Бондарчука и его бывшей супруги Светланы Бондарчук, не нарушен ли срок исковой давности, рассказал NEWS.ru адвокат звезд Сергей Жорин. По его словам, если срок уже прошел, то отсудить имущество у режиссера будет невозможно.

Первое, что необходимо установить в этом деле — это не нарушен ли срок исковой давности, так как он составляет 3 года. Единственное, что начало исчисления этого срока плавающее. То есть, 3 года с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав. Можно предположить, что Светлана Рудская (Бондарчук) только после развода узнала, что в браке было приобретено какое-то имущество, и поэтому подала иск. Так что первый пласт споров будет о том, нарушен срок исковой давности или нет. Если срок уже прошел, то отсудить имущество будет невозможно, — рассказал Жорин.

Адвокат отметил, что также необходимо будет установить, было ли это имущество совместно нажитым. Например, то, что было подарено, получено по завещанию или приобретено на добрачные деньги, совместно нажитым не является.

Вполне возможно, что имущество, которое Светлана хочет поделить, покупалось на какие-то кредитные средства или займ, и Федор Бондарчук отдавал сумму после расторжения брака. Если, например, покупка была приобретена в рассрочку на десять лет, то ее стоимость нужно будет делить пополам и тогда в иске не будет смысла. Ведь ей передадут половину имущества, но обяжут выполнить половину его стоимости. Существует много аспектов, которые будут определять успех этого дела в суде, самые важные их них я обозначил, — заключил Жорин.

Ранее стало известно, что в Симоновском районном суде города Москвы зарегистрирован иск блогера и предпринимателя Светланы Бондарчук к бывшему супругу режиссеру Федору Бондарчуку. Предметом спора станет совместно нажитое имущество, которое режиссер планирует разделить по закону спустя 7 лет после развода.