Адвокат рассказал, что грозит задолжавшей миллионы звезде «Дома-2» Адвокат Жорин: Захару Саленко может грозить до 10 лет колонии за невозврат долга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До 10 лет лишения свободы может грозить экс-участнику «Дома-2» Захару Саленко, если будет доказано, что он не вернул долг в 10 млн рублей умышленно, заявил в комментарии NEWS.ru адвокат звезд Сергей Жорин. С заявлением на Саленко в полицию обратился его товарищ, который 15 июля одолжил ему упомянутую сумму с письменной распиской, где обещан возврат до 1 октября.

Если выяснится, что человек брал в долг, не желая эти средства возвращать, то он может подпасть под 159-ю статью УК РФ о мошенничестве, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Однако доказать этот факт крайне сложно. Проблема также заключается в том, что полиция неохотно возбуждает дела в подобных случаях, — сказал Саленко.

Telegram-канал «112» сообщал, что полиция ведет поиски бывшего участника телепроекта. По словам Саленко, это свидетельствует о наличии состава преступления. Обычно все дела о долгах разбираются в гражданско-правовом порядке, а не с привлечением МВД, поэтому адвокат посоветовал не давать деньги в долг.

В 9 из 10 случаев возникают проблемы. Либо люди отдают деньги, но с большой задержкой, либо не возвращают вовсе. Дело в том, что взыскать долг очень сложно, так как обычно подобные вопросы рассматриваются в гражданско-правовом порядке. То есть нужно идти в суд, подавать иск о взыскании, длительное время ожидать решения суда, а после этого обжаловать бездействие приставов, которые, как правило, работают очень медленно, — объясняет Жорин.

По словам адвоката, в конечном итоге может выясниться, что у должника нет никакого имущества и взять с него нечего. Сам Саленко в конце сентября сообщал, что переехал в Сочи, где занимается недвижимостью. Он уверял, что работает в курортном городе по 10 часов в день.

Ранее инвесторы криптокомпании «Бии Соул», совладельцем которой является актер Павел Деревянко, потребовали возбудить уголовное дело о мошенничестве. В том числе один из бизнесменов пожаловался, что не только не получил прибыли от своих вложений, но и не может вернуть свои $339 500.