Адвокат Ефремова отказался говорить, был ли актёр за рулём в момент ДТП

https://static.news.ru/photo/14219af2-bd5c-11ea-9540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов не помнит момент ДТП на Садовом кольце, так как был пьян, заявил его адвокат Эльман Пашаев. Юрист отказался говорить, вёл ли его подзащитный машину, когда произошла авария.

Он отметил, что делая заявления, всегда имеет под ними основания. Полицейские приехали на место уже после столкновения и не могли видеть, что было до этого. При этом он подтвердил, что автомобиль Ефремова попал в аварию, актёр был в машине и в результате ДТП погиб человек.

Но есть определённые моменты, они не связаны ни с техническим состоянием автомобиля, ни с экспертизой. Есть определённые факты, — сказал он в эфире «России 1».

Защитник добавил, что конкретный человек несёт ответственность за конкретные действия.

На вопрос, был ли он за рулём, я отвечать не буду. Следствием и судом устанавливается, кто совершил конкретное деяние. Может, там 10 человек находилось, может быть, один, — заключил он.

Ранее адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли, писал NEWS.ru.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.