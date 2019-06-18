https://static.news.ru/photo/5cf614f6-91c5-11e9-9d0d-fa163e074e61_1024.jpg Дарья Сагалова Фото: dariasagalova/instagram.com

Актриса Дарья Сагалова, которая в апреле родила третьего ребёнка, восхитила поклонников идеальной фигурой в бикини. На данный момент она отдыхает на Кипре.

На снимке артистка позирует в цветном купальнике на фоне пляжа. Комментаторы отметили, что по фотографии нельзя сказать, что она является мамой троих детей.

Пока все «выгуливают» платья на Кинотавре, многодетная мать выгуливает всё своё потомство на солнышке и море, — написала артистка в своём Instagram.

При этом она призналась, что чувствует себя в этой роли ничуть не хуже остальных.

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