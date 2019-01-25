Борьба за «Золотой Орёл»: триумф Саши Петрова

Главная российская кинопремия «Золотой орёл» прошла в 17-ый раз. На красной дорожке в этот вечер позировали Анна и Надежда Михалковы, Авдотья Смирнова, Светлана Ходченкова, Любовь Толкалина, Вера Сотникова, Аня Чиповская, Федор Бондарчук, Яна Студилина и другие. Многие не скрывали, что не смотрели номинированных фильмов, но пришли поддержать коллег.
Все в этот вечер признавали триумф Александра Петрова: мало того, что номинирован за работы сразу в трех фильмах, так еще и день рождения отмечал. Самому популярному молодому актеру исполнилось 30 лет. Он появился в самом конце церемонии вместе с возлюбленной Ириной Старшенбаум.
Самые яркие моменты церемонии — в фоторепортаже News.ru