Борьба за «Золотой Орёл»: триумф Саши Петрова

https://news.ru/storage/news/1207bb38ed244c6fb1df239e1aeed409/2f992b4a-570d-4383-a5da-5bb60c1fbd48_850.jpg Лантюхов Сергей/News.ru

News.ru публикует яркие моменты церемонии

Главная российская кинопремия «Золотой орёл» прошла в 17-ый раз. На красной дорожке в этот вечер позировали Анна и Надежда Михалковы, Авдотья Смирнова, Светлана Ходченкова, Любовь Толкалина, Вера Сотникова, Аня Чиповская, Федор Бондарчук, Яна Студилина и другие. Многие не скрывали, что не смотрели номинированных фильмов, но пришли поддержать коллег.

Все в этот вечер признавали триумф Александра Петрова: мало того, что номинирован за работы сразу в трех фильмах, так еще и день рождения отмечал. Самому популярному молодому актеру исполнилось 30 лет. Он появился в самом конце церемонии вместе с возлюбленной Ириной Старшенбаум.

Самые яркие моменты церемонии — в фоторепортаже News.ru