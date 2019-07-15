https://static.news.ru/photo/e3d88224-a6ec-11e9-812b-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Шатунов Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

Бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова выписали из московской больницы. Об этом рассказал директор артиста Аркадий Кудряшов.

Юра в ближайшее время с семьей отправится в Сочи на реабилитацию, — рассказал он РИА Новости .

По его словам, Шатунов пробудет на море до конца лета. Выступления на сцене он возобновит осенью, согласно гастрольному графику.

Ранее директор музыканта Аркадий Кудряшов сообщил, что артиста госпитализировали из-за ноющей зубной боли, рентген показал наличие воспаления в гайморовой пазухе. Операция под общим наркозом прошла удачно, писал News.ru.