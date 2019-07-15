Бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова выписали из московской больницы. Об этом рассказал директор артиста Аркадий Кудряшов.
Юра в ближайшее время с семьей отправится в Сочи на реабилитацию, — рассказал он РИА Новости.
По его словам, Шатунов пробудет на море до конца лета. Выступления на сцене он возобновит осенью, согласно гастрольному графику.
Ранее директор музыканта Аркадий Кудряшов сообщил, что артиста госпитализировали из-за ноющей зубной боли, рентген показал наличие воспаления в гайморовой пазухе. Операция под общим наркозом прошла удачно, писал News.ru.