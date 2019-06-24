https://static.news.ru/photo/703626c2-96d0-11e9-b01c-fa163e074e61_1024.jpg Продюсер Бари Алибасов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев не исключил, что продюсер Бари Алибасов, попавший в реанимацию после случайно выпитого средства для прочистки труб «Крот», мог инсценировать своё отравление.

Медик усомнился в поставленном Алибасову диагнозе, так как его выписали из больницы слишком быстро.

Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют, — пояснил Румянцев в беседе с «Комсомольской правдой».

Кроме того, на появившихся в Сети видеозаписях выписки Алибасова из больницы, хорошо видно, что продюсер совсем не похудел за три недели, проведённые на строжайшей диете. Дело в том, что он должен был бы питаться через гастростому — трубочку, вставляемую в тонкую кишку, минуя желудок и пищевод. Медик также обратил внимание на то, что у Алибасова на животе должно быть отверстие — а его нет. Кроме того, при ожоге неминуемо происходит изменение голоса, чего у продюсера не наблюдается.

По заключению Румянцева, история с отравлением — «абсолютная липа», а в НИИ Склифосовского продюсер оказался по другим причинам.

Вызвала сомнения у медиков и потеря памяти, произошедшая у Алибасова после искусственной комы. Как отметил анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев, это совершенно невозможно.

Михаэль Шумахер и вовсе шесть месяцев проспал — все восстановились нормально, никакой амнезии не было, — подчеркнул доктор.

4 июня Бари Алибасов случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав её с соком. Он был экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского. Врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Ранее News.ru писал о том, что юморист Ефим Шифрин заявил, что первым разыграл телезрителей, прикинувшись тяжелобольным, чтобы проиллюстрировать слухи, которые тогда ходили о его здоровье. Таким образом, он обвинил продюсера Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления. Телеведущая Эвелина Блёданс также однозначно уверена, что история с отравлением продюсера — это спектакль, сделанный ради того, чтобы привлечь к себе внимание. Недоумение в артистической среде вызвало и поведение сына Алибасова, который активно рассылал видео и фото отца из больницы.