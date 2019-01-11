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Волочкова передумала оставаться на Мальдивах

volochkova_art/ instagram

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Несмотря на заявление остаться навсегда на Мальдивах, балерина Анастасия Волочкова была замечена в столичном аэропорту.

Её удалось снять папарацци, хотя сама Волочкова продолжает размещать в Instagram фото с Мальдив.

Ранее News.ru писал, что скандально известная артистка Анастасия Волочкова сообщила о том, что решила остаться жить на Мальдивах. О своих планах она рассказала в видеообращении, опубликованном в Instagram. Балерина добавила, что будет приезжать в Россию только по «творческой необходимости».


#анастасияволочкова
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