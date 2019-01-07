Волочкова остаётся жить на Мальдивах

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Анастасия Волочкова

Балерина сбежала от «злых людей»

Скандально известная артистка Анастасия Волочкова сообщила о том, что решила остаться жить на Мальдивах. О своих планах она рассказала в видеообращении, опубликованном в Instagram. Балерина добавила, что будет приезжать в Россию только по «творческой необходимости».

«Судя по тому, как вам нравятся мои мальдивские фото, как они вас будоражат, какой ажиотаж вызывают, количество комментариев… Я должна сказать, что решила остаться здесь жить», — сказала Волочкова.

В конце речи артистка пообещала, что не даст скучать своим подписчикам, а после повернулась к камере спиной и нырнула в воду.

Волочкова отправилась отдыхать на Мальдивы со своим возлюбленным из Европы, которому 38 лет. Впрочем, многие подписчики балерины не поверили в её заявление о переезде.

«А что, сегодня 1 апреля? Вот время бежит с этими праздниками», — написал один из них.

«Настя просто перегрелась на солнышке», — предположили в комментариях под видео.

Между тем на Мальдивы отправилась и телеведущая Ксения Собчак, которая объяснила свой выбор отсутствием в стране толпы соотечественников. Журналистка разместилась на уединённой вилле.

«Ксюша, я тоже бегу от людей… Как их много злых… Будь счастлива!» — пожаловалась Собчак на своих ненавистников Волочкова.

Балерина на вопрос о том, чем ей досадили «злые люди», рассказала: её удивляет тот факт, что многих так сильно будоражат её шпагаты.

«Что в моих фото такого по сравнению с тем, что выкладывают другие звёзды на страницах интернета? Простите, Волочкова в камушках, в ракушках, в песочке, красивое тело», — рассказала артистка «КП».

Многих подписчиков, к слову, удивил дружелюбный тон, с которым Волочкова обратилась к Собчак. Известно, что раньше между ними были напряжённые отношения, потому что в юности Анастасия увела у Ксении олигарха Вячеслава Лейбмана.

Балерина, тем не менее, утверждает, что она никогда не враждовала с телеведущей.

«Я никогда не считала Собчак врагом. Я всегда рада видеть её на своих концертах», — рассказала Волочкова.

По сообщениям инсайдеров, Анастасия встречается с начальником охраны одного из салонов красоты. Сама она имени нового бойфренда не называет, утверждая лишь, что влюблена и счастлива. В конце 2018 года балерина опубликовала кадр с избранником, на котором они позируют на фоне дома артистки. Лицо мужчины Волочкова закрыла собой, зато пользователи обратили внимание на его ноги: в носках и сланцах. То самое сочетание, которое принято считать моветоном.

Выходить замуж или рожать детей балерина пока не готова. Дочь Ариадна сильно ревнует её к новому бойфренду, призналась Волочкова.