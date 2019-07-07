https://static.news.ru/photo/b31db17a-a0f9-11e9-a2ee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Концертный директор певицы Аллы Пугачёвой Елена Чупракова прокомментировала информацию о планах Примадонны по выступлению на Украине. По слухам, певица собралась в Одессу поддержать фестиваль Лаймы Вайкуле и выступить на сцене.

Фестиваль запланирован на август и состоится в Летнем театре «Морвокзал». Но Алла Пугачёва туда не собирается, ссылается на слова Чупраковой URA.RU.

Выступать на фестивале будет дочь певицы — Кристина Орбакайте, именно её имя значится в афише.

Ранее News.ru сообщал, что Алла Пугачёва посоветовала Лайме Вайкуле молчать после её скандального заявления о Крыме. На видео в Instagram Пугачёва в шутливой форме просит Вайкуле показать язык, отмечает, что он без костей, и рекомендует держать его за зубами.