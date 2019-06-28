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Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась к своему супругу актёру Михаилу Виторгану с просьбой пригласить её в театр на премьеру его постановки «В городе Лжедмитрове».

Виторган признался, что ничего не почувствовал, увидев экс-супругу в зрительно зале.

Знал, что она придёт. Она попросила, я пригласил, и она пришла. Спасибо ей, что поддержала. Даже написала какой-то отзыв, — приводит «СтарХит» слова актёра.

Он подчеркнул, что Собчак знала, насколько важна для него эта работа, поэтому посетила премьеру.

Кроме того, на своей странице в Instagram Виторган рассказал о своём отношении к предателям.

Никто из нас не застрахован от ошибок. У всех есть право на слабость. Мы совершаем глупости. Никто не обязан быть героем, — признался актёр.

Ранее News.ru писал о том, что российская телеведущая Ксения Собчак появилась в эфире своей программы «Осторожно, Собчак!» с обручальным кольцом на безымянном пальце. Журналистка всего несколько месяцев назад развелась с Максимом Виторганом, после чего её часто замечали в компании театрального режиссёра Константина Богомолова.