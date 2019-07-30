https://static.news.ru/photo/7eadaf56-b3a2-11e9-924c-fa163e074e61_660.jpg Семён Слепаков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Комик Семён Слепаков рассказал своё видение ситуации с лесными пожарами в Сибири и выборами в Мосгордуму. Он сравнил столичных чиновников с учительницей, которая обкакалась, но продолжает вести урок.

В контексте огня на востоке страны он рассказал историю из своей начальной школы. По его мнению, региональные власти сначала думали, что тушить пламя не нужно, а когда поняли, что нужно, узнали о невозможности. И теперь они делают вид, что всё ещё не нужно, иначе придётся признать ошибку.

У меня в начальной школе был такой одноклассник, который обкакался на уроке и усиленно делал вид, что ничего не произошло. Сидел за партой с сосредоточенным лицом и не вставал, — написал артист в своём Instagram.

Окружающие всё поняли. Ситуацию спасла учительница, которая отпустила ребёнка домой, добавил он.

В Москве, по его словам, обкакалась учительница, которая всё равно продолжает преподавать.

А когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовёт физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок. И говорит: «Ребята, а что вам не нравится? Смотрите, какие у нас занавески красивые!» Так это же мы на них деньги сдавали..., — заключил Слепаков.

Ранее News.ru писал, что по делу о беспорядках в ходе митинга следователи возбудили четыре уголовных дела. Три из них — по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и одно — по статье «Массовые беспорядки». Также ведутся проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии.