«Другой жизни» для проявления чувств и желаний не будет, поэтому не надо стесняться их проявлять, уверен российский актёр Станислав Садальский.
Не стесняйтесь своих чувств и желаний. Другой жизни, говорят знающие люди, для них не будет. Всем отличных выходных, — написал артист на своей официальной странице в социальной сети
К тексту публикации актёр добавил фото с девушкой в откровенной одежде.
Ранее Садальский заявил, что новый клип российского певца Димы Билана на песню «Про белые розы» можно сравнить только с колхозом, потому что видео получилось неинтересным и «антихудожественным». По его словам, этот клип недостоин таланта исполнителя, писал News.ru.