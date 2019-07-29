Композитор и продюсер внёс личный вклад в популяризацию лучших традиций отечественного и мирового исполнительского искусства. Об этом написал президент Владимир Путин в поздравительном послании по случаю 65-летия народного артиста РФ.
Глава государства отметил, что Крутой стоял у истоков продюсерской профессии. Композитор и сейчас продолжает активно участвовать в культурной и общественной жизни страны, подчеркнул Путин.
Российский лидер, как следует из текста телеграммы опубликованной на
Путин пожелал Крутому здоровья, сил и вдохновения для реализации намеченных планов.
65-летие композитор отметит концертом с известными музыкантами. Большое шоу состоится не в день рождения, его готовят к 3 ноября. Ранее News.ru писал, что Игоря Крутого поздравил председатель правительства Дмитрий Медведев.