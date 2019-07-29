https://static.news.ru/photo/902ab940-b217-11e9-89b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Композитор и продюсер внёс личный вклад в популяризацию лучших традиций отечественного и мирового исполнительского искусства. Об этом написал президент Владимир Путин в поздравительном послании по случаю 65-летия народного артиста РФ.

Глава государства отметил, что Крутой стоял у истоков продюсерской профессии. Композитор и сейчас продолжает активно участвовать в культурной и общественной жизни страны, подчеркнул Путин.

Российский лидер, как следует из текста телеграммы опубликованной на сайте Кремля , назвал деятельность юбиляра многогранной и заострил внимание на том, что тот уделяет особое внимание поддержке и раскрытию молодых талантов и благотворительности.

Путин пожелал Крутому здоровья, сил и вдохновения для реализации намеченных планов.

65-летие композитор отметит концертом с известными музыкантами. Большое шоу состоится не в день рождения, его готовят к 3 ноября. Ранее News.ru писал, что Игоря Крутого поздравил председатель правительства Дмитрий Медведев.