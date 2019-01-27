СМИ нашли новую жертву домогательств Майкла Джексона

https://news.ru/storage/news/56afc78f50dcf405c1ad4207f434059f/7d1c18c9-4c90-4960-9ffa-860f93d11a15_850.jpg Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ещё один мужчина выступил с заявлением о том, что стал жертвой изнасилования со стороны Майкла Джексона. Он сообщил об этом после выхода документального фильма «Покидая Неверленд», в котором короля поп-музыки обвиняют в сексуальных домогательствах.

Майкл Джейкобс-Хэйген утверждает, что певец совершал с ним неподобающие действия, когда ему было 14 лет, сообщает издание Daily Mirror. Уточняется, что они познакомились во время поездки в Диснейленд.

По словам Джейкобс-Хэйгена, они приехали в номер отеля, где Джексон уложил его с собой в постель, обнял и спросил, любит ли он его и хочет ли встретиться ли с ним снова. После они виделись какое-то время.

«Он всегда просил меня спать в его постели. Я пытался сказать: „Нет, Майкл, пойду в свой номер“, но он говорил: „Пожалуйста, пожалуйста… ради Майкла Джексона“», — приводит газета его слова.

Мужчина подчеркнул, что лишь сейчас, когда у него появился сын, понял, насколько ужасными были эти события. Он добавил, что это отразилось на его психике и заставляло его чувствовать стыд.

Майклу сейчас 35, он стал пиар-менеджером и живет в Мюнхене. Его фото с поп-звездой, снятое журналистами возле отеля, разлетелось на страницах газет по всему миру. Тогда он получил известность, как мальчик в бейсбольной кепке.

Ранее News.ru писал о том, что бывший глава Шотландии и ведущий политического шоу на RT Алекс Салмонд, подозреваемый в домогательствах, заявил о своей невиновности.