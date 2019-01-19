Актриса обвинила Табакова в домогательствах

https://news.ru/storage/news/c7e80f867d5b7d0daa22c334ff2fdc34/a96a1d10-4839-4dea-80cd-db849c1d526d_850.jpg Творческое объединение «Экран»

Кадр из фильма «Синдикат-2»

Актриса Елена Антоненко, которая долгие годы строила карьеру в Соединённых Штатах, внезапно решила вернуться на родину. Она привезёт с собой недюжинный талант и оскорбления в адрес скончавшегося худрука МХТ им. Чехова Олега Табакова.

По словам женщины, она была любимой ученицей маэстро. Сама актриса считала режиссёра своим наставником в театральном искусстве. Именно поэтому она решила, что постановщик сможет помочь ей с карьерой после училища.

«Там [во время встречи в кабинете] он, обсуждая, в какой театр я могла бы подойти, в завершение вдруг сказал: „Лена, я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку маленькую“. Это было как удар ножом. Я ушла как оглушённая… Мне было так больно, и не один год…» — цитирует «КП» Антоненко.

При этом она отметила, что помог ей справиться с психологической травмой Геннадий Юденич, который взял её в Театр пластической драмы.

Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. Он возглавлял МХТ им. Чехова с 2000 года до самой смерти. В октябре в театре открыли монумент выдающемуся художественному руководителю, писал News.ru.