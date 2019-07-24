https://static.news.ru/photo/81b90df4-adfc-11e9-b2b6-fa163e074e61_1024.jpg Никита Джигурда и Анастасия Иванковская Фото: Сергей Булкин/News.ru

Актер Никита Джигурда, 23 июля явился на закрытую премьеру фильма «Робот 2.0», на красной дорожке его сопровождала новая подруга Анастасия Ивановская. Девушка была одета в весьма провокационное полупрозрачное платье с черепами, сквозь которое просвечивал пирсинг на ее груди.

Анастасия — известный блогер, специализирующийся в основном на откровенных фотографиях. Несмотря на то, что в блоге Анастасии несколько совместных фото с Джигурдой, отношения между ними не похожи на любовные: во время их совместного ужина Анастасия сказала, что поцеловала бы Никиту, да нельзя, у нее есть муж, а у него — жена, тем более, все это снимается на видеокамеру.

В это время супруга Джигурды Марина Анисина отдыхает во Франции.

— Можно сказать, сбежала к морю. Жаль, без любимого Никитоса, — пишет она в своем микроблоге.

«Никитос» в это время отдыхает в Москве и празднует победу в суде над Светланой Романовой. Ранее News.Ru писали, что вместе с Мариной Анисиной Джигурда борется во Франции за миллионное наследство бизнеследи Людмилы Браташ.

— Отдыхаем и телом, и душой, — говорит Никита Джигурда в своем видео-обращении из ресторана, — Я пиарю дух великодушия в мире, где любовь извращена... Позитив в том, что сейчас, притянув юристов, закон, мы докажем, что решение французского суда настоящее, а не липовое.

В том, что последнее решение французского суда о победе Джигурды имеет силу, по словам артиста, накануне усомнились российские телевизионщики.