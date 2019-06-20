https://static.news.ru/photo/1cce9d76-93b9-11e9-99c0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Диетолог и подруга Бари Алибасова заявила, что помощники Алибасова не дают врачам проводить назначенное ему лечение.

Мухина, которую обвинили в том, что она представляется доктором из института Склифосовского, рассказала, что никогда этого не делала, но уже десять лет является подругой и личным диетологом продюсера. Врач обвинила помощников Алибасова в том, что предписанное ему специалистами лечение не проводится в полном объёме. По её мнению, нынешнее поведение шоумена — результат прерванной терапии, сообщает РИА Новости .

Диетолог пояснила, что вызывала скорую, чтобы медики сделали продюсеру назначенный укол, а те в свою очередь вызвали полицейских, что и привело к скандалу.

News.ru уже писал, что сын известного продюсера Бари Алибасова прокомментировал заявление знаменитого отца о том, что он лишит его наследства. Он признался, что находится в глубоком шоке.