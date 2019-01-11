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Мария Порошина родила пятого ребёнка

Мария Порошина instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna

Мария Порошина

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Звезда сериала «Всегда говори всегда» и «Челночницы» Мария Порошина родила пятого ребёнка. На свет появился мальчик. Мать и сын чувствуют себя хорошо.

Имя новорожденному выберут через пару дней. У Марии Порошиной также есть четыре дочери — 22-летняя Полина (от Гоши Куценко), 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира (от актёра Ильи Древнова).

Кто отец пятого ребёнка — не сообщается, пишет «Комсомольская правда». Известно, что Порошина и Древнов расстались после 17 лет брака.

Ранее News.ru писал о том, что первый муж актрисы, Гоша Куценко, помогал ей во время последней беременности.


#актрисы #роды #марияпорошина
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