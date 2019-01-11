https://news.ru/storage/news/519161e2dec058950b39c9e9c009cfcc/be3b3654-38a0-4895-87dc-d2d1c67cff1d_850.jpg instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna

Мария Порошина

Звезда сериала «Всегда говори всегда» и «Челночницы» Мария Порошина родила пятого ребёнка. На свет появился мальчик. Мать и сын чувствуют себя хорошо.

Имя новорожденному выберут через пару дней. У Марии Порошиной также есть четыре дочери — 22-летняя Полина (от Гоши Куценко), 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира (от актёра Ильи Древнова).

Кто отец пятого ребёнка — не сообщается, пишет «Комсомольская правда». Известно, что Порошина и Древнов расстались после 17 лет брака.

Ранее News.ru писал о том, что первый муж актрисы, Гоша Куценко, помогал ей во время последней беременности.