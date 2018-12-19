Малахов опроверг заявление Шукшиной

https://news.ru/storage/news/63d961d07de808075408fbe08b5fe222/a6db4f9a-bfde-4c82-89be-1d256f94b3c7_850.jpg Natalya Loginova/Global Look Press

Мария Шукшина

Телеведущий заверил, что актрисе не предлагали денег за эфир

Мария Шукшина заметила, что ей якобы предлагали 15 млн рублей за участие в ток-шоу Андрея Малахова. Телеведущий расценил это заявление иначе.

Месяц назад невестка Марии Шукшиной вновь стала героиней эфира Андрея Малахова. Фрейя Зильбер родила ребёнка от сына Марии Шукшиной. Девушка сетовала, что отец платит лишь семь тысяч рублей в качестве алиментов — четверть своего дохода, а знаменитая бабушка никогда не держала на руках внука. По словам Зильбер, она нуждается в деньгах, а заработать пока нет возможности — не с кем оставить малыша. Молодые люди расстались, когда Зильбер была беременна.

Шукшину неоднократно приглашали в студию ток-шоу, чтобы поделиться своим мнением и увидеться с внуком. Актриса каждый раз наотрез отказывается. Она уверена, что ток-шоу Малахова стоит закрыть и она ни за какие деньги не готова обсуждать личные вещи на глазах у страны. Даже за 15 млн рублей в качестве гонорара. Не секрет, что героям ток-шоу платят за участие в съёмках.

Андрей Малахов рассказал в интервью «Комсомольской правде», что столь баснословную сумму актрисе никто не предлагал. Более того, он расценил это как намёк, что за эти деньги Мария готова обсуждать свой визит в студию.