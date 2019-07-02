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Известный музыкант Юрий Лоза в эксклюзивном интервью News.ru вступился за певицу Аллу Пугачёву, которая выехала на перрон Рижского вокзала на автомобиле. По словам Лозы, примадонна воспользовалась возможностью, которую ей предоставили работники транспортного узла.

Композитор пояснил, что Пугачёва не при чём, а вину за инцидент возложил на тех, кто должен был препятствовать выезду авто на платформу.

Если никого не пускают, то и её не должны были впускать, — подчеркнул Лоза.

При этом он добавил, что певица — не первая, кто выезжает на перрон. Подробности читайте в материале News.ru.

Ранее News.ru писал, что представитель Пугачёвой прокомментировал скандал, возникший после публикации видео с приездом Примадонны на Рижский вокзал. По его словам, автомобиль певицы прибыл на перрон за час до отправления поезда и не доставил никаких неудобств пассажирам.