https://static.news.ru/photo/1d377eba-9b5a-11e9-bda1-fa163e074e61_1024.jpg Светлана Лобода (в центре) Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярная певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и украинского бизнесмена Артёма Аурсалади. Теперь поклонники артистки гадают, когда артиста уже представит общественности своего жениха, которого тщательно скрывает.

Торжество прошло в Киеве. Певица приехала на церемонию вместе со своей мамой и старшей дочерью. В качестве подарка Лобода преподнесла небольшой концерт, на котором исполнила свои хиты.

Позже артистка опубликовала совместный снимок с мужчиной, чем взбудоражила фанатов. Они тут же начали её поздравлять с тем, что она нашла свою любовь.

Как ранее писал News.ru, представитель «Премии МУЗ-ТВ» впервые прокомментировал скандал, связанный с конфликтом участника Евровидения-2019 Сергея Лазарева и Светланы Лободы. Он подтвердил, что ссора звёзд стала для организаторов мероприятия настоящей неожиданностью.