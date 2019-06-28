Популярная певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и украинского бизнесмена Артёма Аурсалади. Теперь поклонники артистки гадают, когда артиста уже представит общественности своего жениха, которого тщательно скрывает.
Торжество прошло в Киеве. Певица приехала на церемонию вместе со своей мамой и старшей дочерью. В качестве подарка Лобода преподнесла небольшой концерт, на котором исполнила свои хиты.
Позже артистка опубликовала совместный снимок с мужчиной, чем взбудоражила фанатов. Они тут же начали её поздравлять с тем, что она нашла свою любовь.
Как ранее писал News.ru, представитель «Премии МУЗ-ТВ» впервые прокомментировал скандал, связанный с конфликтом участника Евровидения-2019 Сергея Лазарева и Светланы Лободы. Он подтвердил, что ссора звёзд стала для организаторов мероприятия настоящей неожиданностью.