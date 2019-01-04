Лепс готовится стать отцом в пятый раз

Певец Григорий Лепс намерен стать отцом в пятый раз. Сейчас музыкант обсуждает возможное пополнение с нынешней женой. У пары уже есть две дочки и сын, также у автора «Рюмки водки на столе» есть дочь от первого брака.
Заявление артист сделал после концерта в Абу-Даби, пишет «Комсомольская правда».
«Ведутся переговоры о продолжении самой главной семейной традиции — рождения детей. Мы с супругой над этим работаем», — рассказал Лепс.
Ранее News.ru публиковал мнение российского певца о запрете на русские песни в украинском Львове. «Всё равно что запретить песни Beatles в Ливерпуле», — заявил Лепс.