https://static.news.ru/photo/55d3539e-6594-11e9-bf08-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/FTP/Global Look Press

Выступление телеведущей Ольги Бузовой в Бишкеке стало поводом для критики со стороны её фанатов. Жёстко раскритиковали концерт в столице Киргизии и зрители, и подписчики 33-летней знаменитости.

Видеозапись с концерта Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram , сопроводив благодарностью к тем, кому нравится её музыка.

Всё, что хочу сейчас я — быть счастливой. Моё счастье на сегодняшний день — это сцена, музыка и Вы. Спасибо, что хором поёте мои песни. Спасибо, что любите меня и принимаете. Дальше — больше. Бишкек, я обязательно вернусь, — говорится в сообщении под видео.

Однако, кроме редких признаний в любви, в комментариях в большом количестве стали появляться нелестные отзывы. Знаменитость упрекнули в том, что она выступает «под фанеру», не имеет голоса и двигается как робот: «А смысл тогда микрофон в руки брать? Дрыгалась бы себе в трусах под фанеру, и норм!», «Просто кровь из ушей. Как можно это слушать?», «Внешность и фигура супер. Но петь ты не умеешь. Нужно было в модели тебе идти», «Бьёт, как конь копытами, ни голоса, ни танца...а эти ужасные трусы?».

Ранее News.ru сообщал, что сестра Ольги Бузовой Анна решила повторить эстрадную карьеру родственницы и тоже выйти на сцену. Девушка записывает дебютную песню. При этом сестра ведущей «Дома-2» только недавно заверяла подписчиков, что у неё нет ни слуха, ни голоса. Она долго сомневалась, выбирая карьеру артистки, но её, пишет Анна, поддержала мама.