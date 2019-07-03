https://static.news.ru/photo/a6f34546-9dce-11e9-8229-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Актриса Ким Кардашьян выиграла дело против компании Missguided USA за незаконное использование её имени и фотографий. Организация должна выплатить звезде $2,7 млн.

Согласно решению суда, ответчик постоянно использовал образ телеведущей в своих социальных сетях. Таким образом у покупателей создавалось ощущение, что Кардашьян является лицом бренда, передаёт TMZ .

На интернет-сайте компании были найдены целые страницы с одеждой, копирующей гардероб модели.

Как ранее писал News.ru, Кардашьян зарабатывает за один пост в Instagram порядка $500 тысяч.