Актриса Ким Кардашьян выиграла дело против компании Missguided USA за незаконное использование её имени и фотографий. Организация должна выплатить звезде $2,7 млн.
Согласно решению суда, ответчик постоянно использовал образ телеведущей в своих социальных сетях. Таким образом у покупателей создавалось ощущение, что Кардашьян является лицом бренда, передаёт
На интернет-сайте компании были найдены целые страницы с одеждой, копирующей гардероб модели.
Как ранее писал News.ru, Кардашьян зарабатывает за один пост в Instagram порядка $500 тысяч.