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Ким Кардашьян и Канье Уэст ждут четвёртого ребёнка

Ким Кардашьян и Канье Уэст Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Ким Кардашьян и Канье Уэст

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Участница одного из самых популярных реалити-шоу в Соединённых Штатах Ким Кардашьян и её супруг рэпер Канье Уэст ожидают четвёртого ребёнка. Пополнение у звёздной четы ожидается в мае этого года.

Как и в прошлый раз, светская львица и музыкант решили воспользоваться услугами суррогатной матери, у них остался замороженный эмбрион, сообщает Mirror.

Сейчас селебрити воспитывают 5-летнюю дочь Норт, 3-летнего сына Сейнта и 11-месячную Чикаго.

Ранее News.ru писал, что телеведущая призналась, что вышла за первого мужа, находясь под воздействием экстази. Употребление запрещённых веществ толкнуло её также на съёмки домашнего видео с бывшим бойфрендом рэпером Рей Джеем (Ray J).


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