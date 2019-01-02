Ким Кардашьян и Канье Уэст ждут четвёртого ребёнка

Участница одного из самых популярных реалити-шоу в Соединённых Штатах Ким Кардашьян и её супруг рэпер Канье Уэст ожидают четвёртого ребёнка. Пополнение у звёздной четы ожидается в мае этого года.
Как и в прошлый раз, светская львица и музыкант решили воспользоваться услугами суррогатной матери, у них остался замороженный эмбрион, сообщает Mirror.
Сейчас селебрити воспитывают 5-летнюю дочь Норт, 3-летнего сына Сейнта и 11-месячную Чикаго.
Ранее News.ru писал, что телеведущая призналась, что вышла за первого мужа, находясь под воздействием экстази. Употребление запрещённых веществ толкнуло её также на съёмки домашнего видео с бывшим бойфрендом рэпером Рей Джеем (Ray J).