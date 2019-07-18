https://static.news.ru/photo/24e67616-a8de-11e9-bb40-fa163e074e61_1024.jpg Иосиф Пригожин с женой Валерией Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press

Продюсера Иосифа Пригожина лишили водительских прав за лихачество во Франции. Теперь, по словам бизнесмена, его водителем будет Народная артистка России и по совместительству жена — певица Валерия.

О происшествии написала в Instagram сама певица. Она сообщила, что её супруг пересел на пассажирское кресло с водительского на два месяца за превышение скорости.

Вот как бывает! А еще руководитель канала «Авто плюс ТВ»! — шутит артистка.

Сам Пригожин с гордостью рассказывает о том, что у него теперь уникальный водитель. А также признаётся, что ему нравятся девушки за рулём.

Ранее News.ru сообщал, что российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал провокационную выходку грузинского журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, обматерившего в прямом эфире президента РФ Владимира Путина. Однако администраторы соцсети приняли решение удалить пост Пригожина с критикой «Рустави 2» без объяснения причин.