Вот как бывает! А еще руководитель канала «Авто плюс ТВ»! — шутит артистка.
Сам Пригожин с гордостью рассказывает о том, что у него теперь уникальный водитель. А также признаётся, что ему нравятся девушки за рулём.
Ранее News.ru сообщал, что российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал провокационную выходку грузинского журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, обматерившего в прямом эфире президента РФ Владимира Путина. Однако администраторы соцсети приняли решение удалить пост Пригожина с критикой «Рустави 2» без объяснения причин.