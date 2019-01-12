Галкин пристыдил Преснякова из-за пенсионерок

https://news.ru/storage/news/c278c6d98785964c79db0432dc725ab6/9afe37cd-08db-43f8-8253-9d58746dd7f6_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Российский юморист Максим Галкин виртуально раскритиковал внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова. 27-летний парень разместил в Instagram мем, иллюстрирующий его мечты и реалии в этой соцсети.

В качестве мечты изображены молодые рокеры, а в реальности — аплодирующие пожилые женщины.

«Меньше думай о возрасте аудитории, больше радуйся её наличию», — написал Галкин в комментариях.

Ранее News.ru писал, что, несмотря на заявление остаться навсегда на Мальдивах, балерина Анастасия Волочкова была замечена в столичном аэропорту. Её удалось снять папарацци, хотя сама Волочкова продолжает размещать в Instagram фото с Мальдив.