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Галкин пристыдил Преснякова из-за пенсионерок

Максим Галкин Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Российский юморист Максим Галкин виртуально раскритиковал внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова. 27-летний парень разместил в Instagram мем, иллюстрирующий его мечты и реалии в этой соцсети.

В качестве мечты изображены молодые рокеры, а в реальности — аплодирующие пожилые женщины.

«Меньше думай о возрасте аудитории, больше радуйся её наличию», — написал Галкин в комментариях.

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Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov)

Ранее News.ru писал, что, несмотря на заявление остаться навсегда на Мальдивах, балерина Анастасия Волочкова была замечена в столичном аэропорту. Её удалось снять папарацци, хотя сама Волочкова продолжает размещать в Instagram фото с Мальдив.


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