Галкин пристыдил Преснякова из-за пенсионерок

Российский юморист Максим Галкин виртуально раскритиковал внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова. 27-летний парень разместил в Instagram мем, иллюстрирующий его мечты и реалии в этой соцсети.
В качестве мечты изображены молодые рокеры, а в реальности — аплодирующие пожилые женщины.
«Меньше думай о возрасте аудитории, больше радуйся её наличию», — написал Галкин в комментариях.
Ранее News.ru писал, что, несмотря на заявление остаться навсегда на Мальдивах, балерина Анастасия Волочкова была замечена в столичном аэропорту. Её удалось снять папарацци, хотя сама Волочкова продолжает размещать в Instagram фото с Мальдив.