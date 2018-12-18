Киркорова разлучили с Ургантом

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Филипп Киркоров заверил, что всегда соблюдает указанный дресс-код

Репортаж с большой премьеры фильма «Ёлки Последние»

«Ёлки Последние» шагают по стране. 27 декабря премьера в кинотеатрах, а на десять дней раньше фильм оценили сами актёры и их гости.

На входе в кинотеатр «Октябрь» зрителей встречал ёлочный базар, внушительное количество живых ёлок в холле и искусственный снег, который щедро припорошил головы всем, кто выходил на красную дорожку. Одними из первых в кинотеатр прибыли Иван Ургант, Сергей Светлаков с супругой Антониной, Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Екатерина Шпица, Гоша Куценко, Владимир Меньшов.

Филипп Киркоров рассказал News.ru, что он давний фанат «Ёлок». Артист даже снялся в последнем фильме, но, увы, эпизод с ним вырезали. Таким образом, герои Урганта и Киркорова не встретились на экране.

«Тимур Бекмамбетов обещал мне, что снимет меня в самой последней части. И слово своё сдержал: у меня был эпизод малюсенький, но я не видел, вырезали меня или нет. Вырезали?! Ну, не страшно, главное, что песню мою оставили!» — поделился Филипп Киркоров, который уже начал готовиться к Новому году.

Певец заверил нас, что ждёт праздничных каникул, чтобы отдохнуть. Работать в новогоднюю ночь он не намерен — такая у него традиция.

Иван Ургант и Сергей Светлаков не скрывали радости: окончание съёмок означает, что больше не придётся сниматься в 30-градусную жару в пуховиках. Как известно, новогодний фильм снимают летом, чтобы успеть выпустить на экраны к 31 декабря.

И только Вера Брежнева уверена, что «Ёлки Последние» — это не финал и Тимур Бекмамбетов обязательно придумает продолжение. Вера, он уже придумал! «Ёлки» станут сериалом — с другим сценарием и актёрским составом.