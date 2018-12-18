Экс-модель обвинила Вуди Аллена в педофилии

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Вуди Аллен

За прославленным режиссёром тянется «карма» педофила

Американский режиссёр и сценарист Вуди Аллен снова оказался в эпицентре скандала, связанного с домогательствами. Похоже, «карма» педофила преследует создателя «Полночи в Париже»: ранее его уже пытались поймать на связях с несовершеннолетними девушками. News.ru вспомнил, кого ещё записывали в жертвы знаменитого режиссёра.

«Он сказал мне лечь на живот»

В прошлом году приёмная дочь режиссёра Дилан Фэрроу шокировала общественность признанием о том, что бывший отчим делал с ней в детстве.

«Он сказал мне лечь на живот и играть с игрушечным поездом моего брата. Пока я играла, я подверглась сексуальному насилию. Он коснулся пальцами моих половых губ и моей вагины», — заявила Фэрроу, добавив, что на тот момент ей было всего семь лет.

Девушка продолжает настаивать на своём и даже чётко называет «место преступления»: по словам Дилан, приёмный родитель приставал к ней на чердаке их дома в Коннектикуте.

Многие артисты, работавшие с Алленом, встали на его защиту, но скандал явно не пошёл на пользу имиджу режиссёра. Его постоянные спонсоры пока заморозили сотрудничество с ним, а феминистское сообщество потребовало демонтировать скульптуру Вуди Аллена в Испании.

Фотографировал голую дочь

12-летний роман с актрисой Мией Фэрроу закончился, когда женщина неожиданно обнаружила в доме Аллена фотографии в стиле ню своей приёмной дочери — кореянки Сун-И Превен.

На тот момент девушке был 21 год, однако разъярённая Миа Фэрроу попыталась засудить бывшего любовника за растление малолетних. Аллен не терял время и сочетался с корейской падчерицей законным браком.

«Наверное, фактор ненормальности в том, что я намного старше девушки, на которой женился. Я старше на 35 лет, и, так уж получилось, у меня были к ней отцовские чувства», — рассказал позднее режиссёр.

Тем не менее он признался, что в начале отношений не думал, что роман перерастёт в нечто большее. Аллен гордится тем, что дал девочке образование и сделал жизнь бедной корейской эмигрантки настоящей сказкой.

«Тот вклад, что я внёс в её жизнь, принёс мне больше удовольствия, чем все мои фильмы вместе взятые», — признался Аллен.

«Я предупреждала его о своём возрасте»

Не успел улечься скандал вокруг приёмной дочери, как на сцену вышла новая «жертва» любвеобильного режиссёра. Бывшая модель и актриса Кристина Энглхардт рассказала миру о порочной связи с Алленом. По её словам, это произошло много лет назад, когда девушке было 16 лет, а Вуди — 41 год.

Судя по её признаниям, их роман длился в течение восьми лет. Девушка заприметила режиссёра в одном из баров Нью-Йорка и передала ему записку со своим номером телефона. Кристина утверждает, что предупреждала его о своём возрасте, однако он не придал этому значения, хотя в Нью-Йорке возраст согласия начинается с 17 лет. Кристина не хочет судиться с бывшим любовником, своё желание рассказать миру об их связи она объясняет очень расплывчато.

«Я рассказываю это, потому что хочу показать перспективу. Я не атакую Вуди. Я рассказываю историю любви. Она сделала меня той, кто я есть. У меня нет сожалений», — приводит журнал The Hollywood Reporter слова Энглхардт.

Маловероятно, что кому-то из «жертв» удастся доказать «грехи» Аллена, однако даже сам факт обвинений может порядком испортить жизнь публичного человека в эпоху #MeToo.