Известный актёр Леонардо Ди Каприо и его подруга Камила Морроне были замечены, гуляющими вместе с родственниками по живописным местам Италии. Подогревая слухи о возможной помолвке, они провели выходные вместе со своими родителями.

Оторвавшись от рекламной компании фильма «Однажды в Голливуде», Леонардо Ди Каприо приехал на несколько дней в Италию, чтобы вместе с другими известными личностями участвовать в конференции по всемирному потеплению, пишет Daily Mail . Актёр давно известен как активный борец за сохранение экологии планеты.

Он присоединился к Камиле Морроне и своей матери Ирмелин Инденбиркен на вилле Д'Эсте на озере Комо. Там же оказалась и Люсила Соло, мать Камилы. Совместную фотографию с мамой девушка выложила в своем Insagram, подписав: «Мама в Италии!» Туда же, как сообщает Radar , приехал импозантный Джордж Ди Каприо, отец Леонардо, а также отец Камилы — актер Максимо Морроне. Факт, что родители жениха и невесты «случайно» оказались в одно время в одном месте, косвенно подтверждает слухи о том, что 44-летний Леонардо Ди Каприо сделал своей 22-летней подруге предложение.

Вся семья в полном составе, вшестером, отправилась на прогулку по паркам поместья Д’Эсте и окрестностям озера Комо. Это одно из красивейших мест в итальянском регионе Ломбардия. Озеро расположено в 40 километрах от Милана и пользуется популярностью как у местных, так и у туристов, которые знают его по фильмам «Звёздные воины», «Двенадцать друзей Оушена», «Казино „Рояль“».

Леонардо был одет в длинные шорты и тонкую серую куртку на молнии и с капюшоном. Актёр натянул капюшон сверху на бейсбольную кепку, но поклонники и папарацци всё равно разглядели его лицо. Камила была в легком белом сарафане с плиссированной юбкой и рюшами на лифе и в золотых сандалиях. Влюблённые фотографировали пейзаж на телефоны и периодически фотографировались вместе: Камила обнимала Леонардо за талию, а он её — за плечи.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне встречаются с тех пор, как их познакомил отчим Камилы — актёр Аль Пачино в декабре 2017 года. Роман Леонардо и Камилы был принят поклонниками с большим скептицизмом, ведь знаменитый актёр вдвое старше своей новой возлюбленной, и публика резонно предполагала, что Камилу интересуют лишь его деньги и слава, а Леонардо — её тело, красоту которого она не стеснялась показывать подписчикам в своём микроблоге. На прошлой неделе Камила опубликовала в Instagram фотографию Лорен Бэколл и Хамфри Богарта, которые были парой, несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте. Камила подписала фотографию: «Любовь, подобная этой», видимо, намекая на свои чувства к Леонардо. В последнее время Камила публикует в блоге фотографии, на которых она запечатлена в белоснежных платьях различных фасонов, что тоже вполне можно расценить, как намёк на её новый статус невесты.

Ранее News.ru писал, что Леонардо Ди Каприо сделал предложение Камиле Морроне и может породниться с другой голливудской звездой — Аль Пачино.