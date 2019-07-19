https://static.news.ru/photo/d71f6daa-ab96-11e9-a503-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова раскрыла правду о взаимоотношениях с резидентом Сomedy Club Тимуром Батрутдиновым. По словам звезды, они близки настолько, что певица может выбрать ему спутницу жизни.

Мы настолько близки с Тимуром, что я даже могу выбрать ему невесту, — сообщила звезда.

Она отметила, что совсем скоро на телеканале ТНТ стартует новый проект «План Б», где они с Батрутдиновым будут искать своих вторых половинок. Если эксперимент завершится ничем, то они поженятся.

Совсем скоро мы примем участие в реалии-шоу, где вместе будем искать любовь. И если не найдём, то поженимся друг на друге! — подчеркнула Бузова.

Заявление певицы прозвучало на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге. Примечательно, что сам Батрутдинов, который также присутствовал на мероприятии, заметил, что юридически в шоу никто не сможет принудить их с заключению брака.

Ранее News.ru писал, что концерт Бузовой в Бишкеке разочаровал фанатов. Знаменитость упрекнули в том, что она выступает «под фанеру», не имеет голоса и двигается как робот.