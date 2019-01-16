Мать Брэда Питта обвинила Анджелину Джоли во лжи

https://news.ru/storage/news/27cee9156927ca372470fbcc14cc8585/c2ced9df-93f4-4e66-9e30-d3074d117808_850.jpg Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анджелина Джоли

Мать голливудского актёра Брэда Питта Джейн высказала своё мнение об экс-супруге сына Анджелине Джоли. По её словам, актриса специально распространяет слухи, порочащие бывшего мужа.

Семья Питта уверена в корыстных мотивах Джоли, которая мастерски манипулирует общественным мнением, а также прессой и поклонниками. Джейн подчеркнула, что знаменитость лжёт о побоях и алкоголизме экс-супруга.

Изначально семья актёра была скептически настроена по отношению к Джоли. Матери Питта нравилась его предыдущая пассия Дженнифер Энистон, а с Анджелиной у неё время от времени возникали конфликты, сообщает Nation News.

Ранее News.ru писал, что Джоли и Питт договорились об условиях опеки над их шестью детьми. К компромиссу бывшим супругам удалось прийти через два года после начала бракоразводного процесса.