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Богомолов появился на премьере без единого синяка

Константин Богомолов Булкин Cергей/News.ru

Константин Богомолов

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Константин Богомолов появился на премьере своего спектакля «Слава». Зрители обратили внимание на лицо режиссёра — он не похож на человека, пострадавшего в драке.

Спектакль «Слава», показанный в рамках проходящего в столице фестиваля «Золотая маска», стал одним из самых ожидаемых. Премьеру ждали, а медийные друзья Богомолова заранее просили у него пригласительные. Зал очень тепло встретил постановку — овации долго не смолкали. На поклоны вышел и режиссёр «Славы» Константин Богомолов.

Ранее Богомолов, которому приписывают отношения с замужней Ксенией Собчак, заявлял на странице в соцсети, что после потасовки с Максимом Виторганом его нос был сломан в двух местах, а кости черепа подверглись смещению. Только благодаря врачу, рекомендованному Ириной Апексимовой, режиссёр вернулся к работе и привычной жизни.

Зрители премьеры в Малом театре с удивлением обнаружили, что Богомолов не похож на человека, у которого два дня назад был сломан нос. Ни единого синяка на лице модного театрального режиссёра замечено не было. 

News.ru писал, что супруг Собчак Максим Виторган намекнул ей, что начинает новую жизнь и в ближайшее время может быть замечен в обществе другой женщины.


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