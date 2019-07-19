https://static.news.ru/photo/0e9f477e-aab0-11e9-b357-fa163e074e61_1024.jpg Анфиса Чехова Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Анфиса Чехова призналась в своей зависимости от Instagram. Она, по словам знаменитости, порождает проблему постоянного поиска новых тем для публикаций.

Делать это во время пребывания в России весьма сложно, из-за чего она вынужденно впадает в ступор, написала Чехова на своей странице в Instagram .

У меня нет никакого стимула писать дальше. Может, мне сделать паузу? Заодно и от iInsta-зависимости избавлюсь. А то 25 часов в неделю сидеть в Instagram — это too much (слишком много. — Ред.), — говорится в её сообщении.

Чехова подчеркнула, что вдохновение к ней приходит лишь в путешествиях по миру, тем более что подписчиков не впечатляет её «московский контент».

Ранее News.ru сообщал, что Анфиса Чехова опубликовала свои откровенные фото с отдыха в Греции. На снимках женщина позирует около бассейна в одних трусах, прикрыв грудь рукой. Пост в Instagram набрал более 46 тысяч лайков. Подписчики телеведущей с восторгом встретили её пост и расхвалили в комментариях.