Анфиса Чехова Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Анфиса Чехова призналась в своей зависимости от Instagram. Она, по словам знаменитости, порождает проблему постоянного поиска новых тем для публикаций.

Делать это во время пребывания в России весьма сложно, из-за чего она вынужденно впадает в ступор, написала Чехова на своей странице в Instagram.

У меня нет никакого стимула писать дальше. Может, мне сделать паузу? Заодно и от iInsta-зависимости избавлюсь. А то 25 часов в неделю сидеть в Instagram — это too much (слишком много. — Ред.), — говорится в её сообщении.

Чехова подчеркнула, что вдохновение к ней приходит лишь в путешествиях по миру, тем более что подписчиков не впечатляет её «московский контент».

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Нашла нашу с @kira_nanoasia фоточку из цветочного чрева Как же хорошо нам было в Сеуле! Спасибо, Кирыч, за эту прездку А у меня к вам вопрос. Когда я путешествую, я определенно знаю, о чем писать в своём инстаграм. Но в Москве я впадаю в ступор. О чём писать, чтобы вам было интересно? Мои ежедневные дела и работа не вызывают у вас интереса, судя по лайкам В купальнике по улицам столицы не походишь, достопримечательности некогда посещать, цветочных полей и фруктовых рощ у нас не водится. Вот думаю, если такой низкий интереса вызывает у вас моё пребывание в Москве, может мне делать инста-паузу в Инстаграм, когда я здесь. И пробуждаться только в путешествиях? Вас ведь всё время нужно чем-то удивлять, а в моей обычной московской жизни нет ничего удивительного Вот и получается, пишу о том, чем занимаюсь и о чем думаю в течении дня, а вашей энергии, в виде коментов и лайков, московский облезлый кот наплакал и у меня нет никакого стимула писать дальше. Вот в путешествиях как-то всё оживляется. Поэтому, может, до путешествий уходить в астрал? Заодно и от инста-зависимости избавлюсь. А то 25 часов в неделю сидеть в Инстаграме - это too much

Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)

Ранее News.ru сообщал, что Анфиса Чехова опубликовала свои откровенные фото с отдыха в Греции. На снимках женщина позирует около бассейна в одних трусах, прикрыв грудь рукой. Пост в Instagram набрал более 46 тысяч лайков. Подписчики телеведущей с восторгом встретили её пост и расхвалили в комментариях.

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