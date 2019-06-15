https://static.news.ru/photo/7c024644-9008-11e9-a49d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов зарабатывал миллион долларов в месяц на группе «На-На», когда коллектив был на пике популярности. При этом доход самих музыкантов был ещё выше.

До миллиардов-то точно не дошло, но миллионы, наверное, — рассказал он в интервью НТВ за неделю до случившейся с ним трагедии.

Продюсер Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка.

Продюсер в течение пяти суток находился в медикаментозном сне. Очнувшись, он не понимал, кто он такой. Сейчас память к нему постепенно возвращается, писал News.ru.